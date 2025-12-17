La modelo Romina Gachoy confirmó que atraviesa una nueva crisis personal y matrimonial con el cantante Jean Paul Santa María, esto luego de haber recibido una oferta para integrarse a un reality de convivencia en España, oportunidad profesional que la uruguaya, sostuvo, rechazó anteriormente.

Durante una entrevista con "Magaly TV La Firme" y una posterior transmisión en vivo por TikTok, la ‘influencer’ se mostró visiblemente afectada, confesando entre lágrimas que padece síntomas de depresión desde hace meses, originados por haber priorizado su rol familiar sobre sus metas individuales.

“Tengo ya meses en los que vengo lidiando con esto, que ha sido realmente un bajón para mí. Creo que la única responsable soy yo, que por tantos años y tanto tiempo me he dejado de lado a mí misma en tantas cosas” , declaró luego en ‘América Hoy’.

Romina y Jean Paul: ¿Qué agravó su crisis matrimonial?

Esta oferta laboral marca la tercera vez que Romina es contactada para trabajar, quien, a diferencia de ocasiones anteriores, afirmó que está decidida a romper el ciclo de postergación y avanzar en su realización profesional.

“Siempre he dicho que no por mi familia, por mi rol materno... Pero ahora esto llega en un momento en el que yo siento que los chicos ya están más grandes” , explicó en ‘Magaly TV’.

Conductora entrevista en vivo a Romina Gachoy. (Fuente: ATV)

Sin embargo, la posibilidad del viaje ha fracturado su armonía con Santa María. Aunque el cantante ha manifestado apoyo, la negativa de este a acompañarla a Europa (debido a sus compromisos laborales en Perú) ha profundizado el distanciamiento.

Por ello, en mensajes enviados al equipo de producción de Magaly Medina, la modelo fue tajante: “No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. Estoy hace tiempo mal”.

¿Qué dijo Jean Paul Santamaría ante las declaraciones de Romina Gachoy?

En tanto, el intérprete ha mantenido una actitud más reservada, aunque no ocultó la complejidad del momento que atraviesan, reflexionando sobre el esfuerzo que requiere mantener un vínculo sentimental en medio de los problemas.

“Una relación es para valientes; no es fácil. Es un ladrillo por ladrillo, hay pros y contras y cuando ves que los contras están pesando más, ahí es cuando uno tiene que evaluar”, señaló el músico al programa de ATV.

El antecedente de crisis entre Romina Gachoy y Jean Paul Santamaría

Esta nueva crisis surge un año después de que la pareja lograra superar una separación en 2023, donde retomaron su convivencia y asistieron a terapia. No obstante, la situación actual parece más crítica debido al estado anímico de Gachoy, quien admitió que le cuesta mantener una apariencia de normalidad frente a sus hijos.

“Llegó el momento de pensar un poquito en mí porque me necesito, eso no significa que yo vaya a dejar de pensar en los demás”, concluyó Romina, quien ya ha iniciado terapia individual para determinar si su futuro profesional en España marcará también el inicio de su vida en soltería.