La modelo uruguaya Romina Gachoy se presentó en “América hoy” para hablar del estado actual de la relación que tiene con su expareja, el cantante Jean Paul Santa María, con quien lleva terapias psicológicas para recuperar su matrimonio.

En ese sentido, Gachoy precisó que existen avances, pero que eso no significa una reconciliación, ya que, en su punto de vista, no tiene intenciones de retractarse de su decisión, incluso reveló que hizo planes como soltera.

“Estamos yendo por buen camino pero no estamos a un paso de la reconciliación, cuando las mujeres llegamos a ese punto no hay retroceso, hasta planifiqué mi vida sola”, dijo Romina.

¿Romina Gachoy era controlada por Jean Paul Santa María?

Por otro lado, Gachoy contó que antes de iniciar una relación con Jean Paul Santa María, ella solía viajar bastante y que se consideraba una nómada. “Era muy feliz viviendo así, trabajaba en diferentes lugares, conocía diferentes culturas”, acotó la rubia”, agregó.

Sin embargo, cuando formalizó su relación con Santa María, la costumbre de viajar o conocer diferentes culturas se habría paralizado, dejó entrever la modelo. “Me invitaron a México no pude ir, me invitaron a España, no pude ir, y así fue rechazando todos los viajes que se me venían”, indicó.

Otra experiencia que Romina compartió fue que hace poco la invitaron a un evento de creadores de contenido en California, Estados Unidos. No obstante, Jean Paul se mostró incómodo por el viaje, según la modelo, por lo que decidió no asistir. “[...] Su cara fue de ya... me lo dijo todo, como que no estaba de acuerdo”, complementó.

Jean Paul Santa María es inseguro, según Romina Gachoy

En otro momento, la modelo aseguró que Jean Paul Santa María tendría actitudes fruto de su inseguridad, ya que Gachoy rechazó ofertas de trabajo en su país con el fin de que el cantante no se incomodara.

“Una vez me fui de viaje a Uruguay sola y me ofrecieron para quedarme en un canal y fue tétrico con él, era muy inseguro, son experiencias que te van marcando y para evitar problemas, dejas de hacer las cosas”, dijo Romina.