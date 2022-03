El pasado domingo 6 de marzo se llevó a cabo el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde el conjunto rimense se impuso por 1 a 0 y generó desazón en los hinchas blanquiazules, entre ellos, en la conductora de televisión Romina Vignolo.

¿Por qué Romina Vignolo fue el centro de atención? A pocos minutos de terminar el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, las cámaras de Gol Perú enfocaron el gesto de preocupación de los hinchas en la tribuna, donde resaltó la conductora de “Chapa tus tabas”.

Ante este gesto, decenas de memes aparecieron en las redes sociales y mostraron a Romina Vignolo sufriendo por el resultado como una hincha más. Lejos de molestarse por lo sucedido, la conductora utilizó sus stories de Instagram para asegurar que se divirtió.

A ver por favor cuando nos hacen un gol es donde más se canta y cuando se termina el partido y se pierde se canta el doble , si no, nos van a sacar memes como este. Arriba Alianza carajo . pic.twitter.com/lV1qvbxOrS — paulo César (@CesarPaulo81) March 7, 2022

“Yo pronunciándome por aquí porque todos ustedes me han estado enviando el meme que se hizo ayer en el partido de Alianza contra Cristal, justamente antes que termine el partido mi cara de preocupación”, empezó diciendo Vignolo.

“Bueno, nada. Yo lo tomo de manera graciosa, super fresh. No me hago roche por nada y nos vamos a seguir viendo en el estadio. Gracias por el cariño que siempre me dan cuando voy al estadio”, añadió la presentadora.

Como se recuerda, Romina Vignolo estuvo al frente de la conducción del programa “Chapa tus tabas” de Latina. Además, es frecuente en sus redes sociales, donde ha demostrado ser una fiel hincha del club de La Victoria.

