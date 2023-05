Después de decidir alejarse de la televisión, Rosa Fuentes, la ex pareja de Paolo Hurtado, aprovechó el espacio brindado por ‘América Hoy’ para promocionar su nuevo emprendimiento. Sin embargo, no pensó que le preguntaría sobre los pasajes de la vida amorosa del futbolista Paolo Hurtado con la ex policía Jossmery Toledo.

La mujer se hallaba siendo entrevistada en el programa de América Televisión, cuando Janet Barboza le consultó su opinión acerca de la buena relación que tiene su ex suegro con la nueva pareja de Hurtado.

“¿Qué ha sentido al ver a su exsuegro con la otra persona, la tercera en discordia?”, preguntó la conductora, incomodando notablemente a Fuentes, quien en todo momento evitó el tema.

“No voy a hablar de ese tema, me reservo mis opiniones”, respondió la madre de los hijos de Paolo Hurtado, tratando de esquivar la pregunta. Ante ello, Ethel Pozo aseguró que este tema ya había sido conversado previamente fuera de cámaras.

“Hemos conversado de eso, pero en privado y en privado se quedará. Por eso es que hablábamos de cortar patrones. Uno puede hacerse responsable de sus acciones, lo que hace es tomar terapia”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.