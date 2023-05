Rosa Fuentes, aún esposa de Paolo Hurtado, ofreció su primera entrevista en televisión tras la infidelidad del futbolista. En conversación con el programa “América Hoy”, Fuentes aseguró que ha vivido momentos difíciles; sin embargo, se mantiene firme y trabajando por el bienestar de su familia.

En entrevista con Ethel Pozo y Janet Barboza, Rosa Fuentes reveló cómo se sintió tras enterarse de la infidelidad de su esposo con Jossmery Toledo, a través de imágenes presentadas en el programa “Magaly TV, la firme”.

“Fue una sorpresa absoluta. No me gustaría ahondar en los detalles, lo dije en la carta que escribí antes de cerrar mi Instagram. Yo fui sorprendida, no podía entender hasta ese momento lo que pasaba”, contó Fuentes.

Si bien Janet Barboza le preguntó por algunos temas en específico, Rosa Fuentes prefirió no revelar detalles y simplemente atinó a decir que se reserva sus comentarios. Por su parte, Ethel Pozo la defendió y aseguró que esos temas los conversaron por interno.

“Hemos conversado de eso en privado y en privado se quedará. Por eso hablábamos un poco del tema de cortar patrones, en la charla que tuvimos hablamos de eso. Uno puede hacerse responsable de sus acciones y ella como madre está llevando terapia”, aclaró la hija de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, luego que Paolo Hurtado fuera descubierto en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo en Cusco, su esposa Rosa Fuentes dio por finalizada su relación con el deportista y decidió viajar a Estados Unidos para evitar la presión mediática en medio de su proceso de embarazo.

Mientras Rosa Fuentes estaba en Norteamérica, Paolo Hurtado fue captado en una nueva reunión social al lado de Jossmery Toledo, quien intenta besarlo en todo momento mientras el futbolista voltea el rostro. Finalmente, la exchica reality logró su cometido en la reunión, donde también estuvo la familia del futbolista.