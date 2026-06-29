Rosa Fuentes retomó su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad. (Foto: Instagram / @paolohurtado16)
Rosa Fuentes retomó su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad. (Foto: Instagram / @paolohurtado16)
Por Redacción EC

Rosa Fuentes sorprendió al confirmar que retomó su relación sentimental con Paolo Hurtado, futbolista peruano con quien estuvo separada durante más de tres años tras la infidelidad que protagonizó con Jossmery Toledo.

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