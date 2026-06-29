Rosa Fuentes sorprendió al confirmar que retomó su relación sentimental con Paolo Hurtado, futbolista peruano con quien estuvo separada durante más de tres años tras la infidelidad que protagonizó con Jossmery Toledo.

En una entrevista para el programa de “Amor y Fuego”, Rosa Fuentes explicó que la decisión de volver no fue sencilla y que ambos atravesaron un largo proceso antes de reconstruir su relación.

“Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito“, dijo Rosa al citado medio.

Rosa Fuentes retomó su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad. (Foto: Captura de video / "Amor y fuego")

No obstante, la empresaria aseguró que Paolo Hurtado sabe perfectamente que no existirá una segunda oportunidad si vuelve a cometer una infidelidad. “Ya lo sabe bien clarito”, sentenció Fuentes.

Por su parte, Paolo Hurtado también ofreció une entrevista para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, donde reconoció que las decisiones que tomó en el pasado estuvieron cerca de hacerle perder a su familia para siempre.

“Siempre es difícil, hasta el día de hoy. El amor que uno siente por la persona que ama se tiene que demostrar a diario. Es lo que vengo haciendo. No solo con ella, sino también con mis hijos, porque siento que les hice mucho daño”, declaró el futbolista.

Paolo Hurtado reconoció que las decisiones que tomó en el pasado estuvieron cerca de hacerle perder a su familia. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

“Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa. El tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia“, agregó Hurtado.

Durante la entrevista, Paolo Hurtado también defendió a Rosa Fuentes de las críticas por haber retomado su relación con él. El futbolista afirmó que muchas personas desconocen el proceso que ambos han vivido. “La juzgan sin saber qué está haciendo uno para poder seguir mejorando. No saben qué es lo que uno pasa a diario… Valiente es mi esposa”, sostuvo.

¡Bomba! Paolo Hurtado revela que volvió con Rosa Fuentes tras escándalo con Jossmery Toledo y envia sorpresivo mensaje | Foto: Instagram

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Cabe recordar que la crisis matrimonial entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se desató en marzo de 2023, luego de que el futbolista fuera captado junto a Jossmery Toledo en Cusco. Tras la difusión del encuentro, Fuentes, quien estaba embarazada de su tercer hijo, anunció el fin de su relación con el deportista, con quien está casada desde 2013 y tiene tres hijos. Actualmente, han retomado su relación, según declararon, por el bienestar de su familia.