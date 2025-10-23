El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este miércoles que el acto celebrado por la cantante Rosalía en la plaza de Callao, en el centro de la capital, para presentar su nuevo álbum “puso en peligro la integridad física de las personas”.

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante española por la presentación de su disco, que obligó el pasado lunes a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la céntrica Gran Vía ante la gran cantidad de público que se concentró en la zona.

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante Rosalía por el acto sorpresa celebrado este lunes en la plaza de Callao para presentar la portada de su nuevo álbum, que obligó a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la Gran Vía. Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a Casa de Campo, tras señalar que el evento “puso en peligro la integridad física de las personas”. “Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía”, ha relatado el regidor, además de reconocer que “sí se pueden hacer las cosas de manera diferente”. (Video: EFE)

“Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía” , relató el regidor durante un acto público en la capital.

El atestado de la Policía Municipal detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada, se conoció que el dispositivo policial tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración generada por cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, 'Lux', en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

¿El lanzamiento del nuevo disco de Rosalía tuvo autorización?

Almeida aseguró que el acto carecía de las autorizaciones necesarias y que, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno en el marco del derecho de reunión.

“Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer”, dijo el alcalde de Madrid, quien recordó que Madrid “es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos” y que el Ayuntamiento “se pone siempre a disposición de los artistas” , pero deben hacerse con seguridad.

No obstante, el alcalde se mostró contento de que Rosalía “haya elegido la ciudad (..) para la presentación de la tapa de su último álbum, siendo como es una artista global”.

¿Cómo fue la presentación del nuevo disco de Rosalía en la plaza del Callao en Madrid?

Rosalía ha proyectado el pasado lunes por la noche la portada de su nuevo disco, ‘Lux’, en las pantallas de la plaza de Callao y la Gran Vía de Madrid, y desapareció del lugar sin hacer anuncio o declaración alguna, después de haber movilizado a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, este lunes en Madrid. EFE/ Juanjo Martín / Juanjo Martín

