Rosángela Espinoza dejó en claro que ya no es amiga de Micheille Soifer y en una reciente entrevista a “América Espectáculos” explicó las razones de su alejamiento.

Según comentó la chica reality, su distanciamiento se debió a unas declaraciones de Soifer donde dio a entender que Espinoza no es buena con sus colegas de trabajo. “Que diga que he hecho cosas feas por mis compañeros, no sé, lo dijo en América Hoy. Entonces, me molesté y le dije que lo aclare”, comentó.

Espinoza aseguró ser una buena compañera de trabajo y preocuparse por sus colegas, por lo que el comentario de Soifer la tomó por sorpresa. “Le escribí y me dejó una respuesta tan vacía. No lo puedo decir ni enseñar, pero no voy a mentir. Ahí decidí mantener mi distancia con ella”, sentenció.

La popular “chica selfie” negó ser una persona falsa y vender una imagen alejada de la realidad. “Soy tal cual. No tengo por qué estar creyéndome lo máximo. Yo solo disfruto y quiero pasarla bien”, afirmó.

Por su lado, Micheille Soifer también habló sobre la debilitada relación con Espinoza. “Hace rato. No, no es mi amiga. Antes la consideraba, pero no, me equivoqué. Mejor ni mencionarla, no me gusta su forma de ser”, concluyó la también cantante.

