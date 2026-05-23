La modelo peruana Rosángela Espinoza confirmó que iniciará un proceso legal por difamación contra el futbolista Christian Cueva y el programa de espectáculos "Amor y Fuego", tras no recibir una rectificación a las cartas notariales que envió previamente al ser vinculada a una supuesta relación con el deportista.

El origen de la medida judicial se remonta a las afirmaciones emitidas el pasado 11 de mayo de 2026 en el espacio televisivo, las cuales fueron replicadas en diversas plataformas digitales y medios.

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra 'Amor y Fuego' y niega relación extramatrimonial con Christian Cueva.

Según dijo Espinoza a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, estas especulaciones carecen de fundamento y han afectado su honor, imagen y reputación frente a la opinión pública.

“Quiero dejar en claro que jamás he mantenido una relación extramatrimonial con el Sr. Christian Cueva, y considero inaceptable que se siga intentando instalar públicamente una narrativa basada en insinuaciones, burlas y comentarios malintencionados”, enfatizó.

Asimismo, la postura de la defensa legal de la modelo se endureció tras un reciente desencuentro con los reporteros del programa de Willax TV en la vía pública.

“El día de ayer, nuevamente fui abordada por cámaras del mismo programa, insistiendo con preguntas relacionadas con un tema completamente falso que ellos mismos han generado, pese a que habían sido notificados vía notarial”, dijo.

Para luego agregar: “Por tal motivo, he decidido iniciar el proceso legal correspondiente por la difusión de contenido difamatorio y por la vulneración de mis derechos fundamentales”, detalló en el documento.

Espinoza explicó que el equipo de prensa insistió con el tema a pesar de las notificaciones legales previas, lo que aceleró su decisión de llevar el caso ante los tribunales.

“Desde hace más de 9 años vengo dejando claro públicamente que no tengo ningún vínculo con esa persona, y aun así continúan insistiendo en manchar mi imagen. Será la justicia quien determine responsabilidades”, comentó.

Hasta el momento, ni los conductores del programa ni el futbolista se han pronunciado al respecto.

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