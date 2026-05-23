Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La modelo negó haber tenido una relación con el futbolista | Foto: Archivo GEC / Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
La modelo negó haber tenido una relación con el futbolista | Foto: Archivo GEC / Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Rosángela Espinoza confirmó que iniciará un proceso legal por difamación contra el futbolista Christian Cueva y el programa de espectáculos "Amor y Fuego", tras no recibir una rectificación a las cartas notariales que envió previamente al ser vinculada a una supuesta relación con el deportista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.