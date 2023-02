A finales de 2022, Rosángela Espinoza empezó su travesía por Asia viajando a Qatar y disfrutando del Mundial de Fútbol 2022. Tras ver en vivo la final entre Argentina y Francia, la modelo continuó su aventura en Dubái hasta ahora. Sobre su prolongada estadía fuera de Perú se han esparcido muchos rumores, pero ella se encargó de aclararlos.

A través de sus stories de Instagram, la exchica reality respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, una que le consultaba si tenía un jeque como pareja que le pagara su estadía por Asia. Su respuesta no se hizo esperar.

“Por decir que conocí a un qatarí que me regaló la entrada para la final y que me envió flores a mi casa cuando regresé a mi país, obviamente (fue) un pretendiente, eso fue lo que dije. Si estuviera con él no estaría en Dubái un mes”, empezó diciendo Rosángela Espinoza.

“Yo le dije la verdad, que solo podemos ser amigos y como otras personas que me envían flores a mi depa’’, yo soy sincera y no puedo estar con alguien que no me guste, sobre todo no me sienta feliz por más que tenga toda la plata del mundo. De ahí se inventaron una historia perjudicando mi imagen, además de insinuar otras cosas”, añadió.

Rosángela Espinoza niega que un jeque le haya pagado su estadía en Dubái y reafirma su soltería. (Foto: Instagram)

Asimismo, cuestionó las críticas que ha recibido frente a su largo viaje y su prolongada estadía en Dubái, donde ya cumple más de 30 días desde su llegada.

“¿Yo no puedo pagarme un viaje así? Después de haber trabajado por 6 años consecutivos en la TV y, además, tener otros ingresos como influencer y más. Definitivamente si un hombre viaja a Dubái no dirían lo mismo, ¿saben por qué? Porque vivimos en un país machista”, aclaró ‘Rous’.

