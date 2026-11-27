La modelo peruana Rosángela Espinoza vuelve a estar en el centro de la polémica por su vida sentimental, tras revelarse que su actual pareja, el piloto comercial Ricardo Sala Anchorena (47), estaría casado desde el 2018 con una mujer llamada Antonella Pella Rivadeneira (46), con quien incluso habría viajado a Europa hace tres meses.

La información, difundida por ‘Magaly TV, la Firme’, indicaba que Sala Anchorena figura como casado en el Reniec y habría viajado a Europa con Pella Rivadeneira entre el 23 de julio y el 6 de agosto de 2026.

Rosángela Espinoza y el piloto fueron vistos hace algunos días en un restaurante, donde habrían evidenciado su romance | Foto: Captura de Magaly TV

De acuerdo con el programa, Sala y Pella se conocieron cuando ella trabajaba como sobrecargo y sostuvieron una relación de más de diez años. Si bien en enero de 2024 se asentó en Chorrillos un retiro voluntario del hogar por incompatibilidad de caracteres, siguieron viajando juntos en 2025 a Estados Unidos y Jamaica, así como a inicios de este año, cuando estuvieron en Brasil.

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Rosángela Espinoza y su nueva relación

El romance entre Espinoza, de 37 años, y Sala Anchorena tendría aproximadamente un mes. Antes de la emisión del informe, la modelo ya había dejado en claro que prefería mantener su relación lejos de las cámaras durante una entrevista con América Espectáculos.

“Es mi vida privada. Él no pertenece a la tele y prefiero tenerlo ahí”, comentó la chica ‘reality’ al ser consultada sobre su nueva pareja.

Posteriormente, cuando los reporteros de Magaly Medina le preguntaron por el inicio de su romance y los viajes del piloto, evitó dar detalles y respondió: “Mi amor, no puedo hablar”, en referencia a su contrato con ‘Esto es guerra’, antes de retirarse del lugar.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre su pareja?

Horas antes de la emisión del informe, Rosángela publicó un comunicado en sus redes sociales para rechazar la exposición de su vida privada y cuestionar las conclusiones que se habían difundido sobre su relación.

En el mensaje, explicó que, cuando conoció a Ricardo Sala Anchorena, este le aseguró que estaba separado, que había firmado documentos en una notaría para iniciar su trámite de divorcio y que no tenía hijos, situación que le dio tranquilidad para continuar conociéndolo.

Finalmente, la modelo señaló que es ella quien decide cuándo compartir detalles de su vida sentimental, aseguró que está “feliz y en paz” junto a su pareja y pidió respeto para ambos.