La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando más de una discusión. Tras la polémica en torno a Mario Irivarren, quien dijo que llamaría a su expareja Vania Bludau, muchos compañeros de reality se han pronunciado, entre ellos, Rosángela Espinoza, quien no tuvo reparos en dar su opinión al respecto.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘chica selfie’ respondió algunas preguntas de sus seguidores, siendo una la que decía: “¿Qué opinas de la mala fe de Alejandra Baigorria con Onelia?”.

Al respecto, ‘Rous’ dejó en claro su posición y escribió su punto de vista poniéndose en la posición de la novia y de la invitada; es decir, Alejandra Baigorria y Onelia Molina respectivamente.

“Si se tratara de mi boda, no invitaría a personas que no me agradan. Es una fecha especial y única, y quiero compartirla solo con quienes realmente aprecio”, indicó ‘Rous’ al inicio de su mensaje.

“Y si yo fuera la persona que no es bienvenida, por más que me invitaran, no asistiría. No me sentiría cómoda por más cámaras y show mediático no voy”, puntualizó, poniéndose en la posición de Onelia Molina.

Rosangela Espinoza habla sobre la polémica en el matrimonio de Alejandra y Said. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, Rosángela Espinoza aclaró que no ha hablado con Mario Irivarren solo que que sucedió, ya que no tienen comunicación desde el 2024. “Hace tiempo que no hablo con Don Ramón (le digo así de cariño, por lo renegón), desde la final de temporada 2024”, aclaró.

Rosangela Espinoza habla de Mario Irivarren. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, Mario Irivarren protagonizó un peculiar incidente en la boda de Alejandra Baigorria, y es que mientras bailaba con la flamante esposa, ambos hablaron de Vania Bludau y el chico reality le dijo que la llamaría, esto pese a que Onelia Molina, su pareja actual, estaba a su lado.