Luego que Christian Cueva ofreciera una entrevista al programa “América Hoy” y revelara que conoció a Chris Soifer y Rosángela Espinoza, la chica reality salió al frente para aclarar lo dicho por el futbolista. Según resaltó, ella no tuvo ni siquiera una amistad con el exjugador de Alianza Lima.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘chica selfie’ rompió su silencio y aclaró el tema. Según dijo, coincidió con el futbolista en un restaurante, pero no por eso habrían entablado alguna amistad y “menos una relación”.

“Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de ‘Reyes del show’ o ‘Gran show’, no recuerdo porque yo gané dos temporadas en ese año. Dejen de vincularme sentimentalmente porque no hubo ni una amistad y menos una relación”, escribió ‘Rous’.

“Si, lo vi, y coincidimos en un restaurante. En esa mesa había como 5 personas, su manager y yo con mi asistente. No fue un privado, aproveché en agradecerle”, añadió la chica reality en su storie.

¿Qué dijo Christian Cueva?

En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, Christian Cueva fue consultado por una presunta relación con Chris Soifer y Rosángela Espinoza. En dicha conversación, el futbolista aclaró que si bien las conoció, nunca tuvo nada con ninguna y que solo fue infiel a su esposa con Pamela Franco.

“Para mí, la mala decisión es haber conocido personas de otro mundo. Conocí a personas, no te voy a negar, las he conocido y ha sido una vez en mi vida. Te diría que sí, pero no es así”, aclaró el popular ‘Aladino’.

“Si conocí, pero no, para nada (tuve un affaire con Chris Soifer o Rosángela Espinoza). Mi vida cambió mucho, pero si me arrepiento de tomar esas malas decisiones de conocer o no conocer a alguien. Yo sé que planes tengo”, añadió.