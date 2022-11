La chica reality Rosángela Espinoza se volvió a referir a su deseo de convertirse en madre. En una reciente interacción con sus fans, la ‘combatiente’ respondió algunas preguntas, entre ellas, si quiere tener hijos.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘chica selfie’ respondió a la pregunta si le gustaría tener hijos. Además, confirmó que en los próximos meses congelará sus óvulos para ser madre en el futuro.

“Si, me gustaría dos bebés, pero por ahora no. Congelaré mis óvalos soon (pronto)”, escribió en su storie de Instagram.

Rosángela Espinoza aseguró que congelará sus óvulos para ser madre en el futuro. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, Rosángela Espinoza también contó detalles de su decisión al programa América Espectáculos, donde dijo que la decisión de congelar sus óvulos ya la había tomado desde el año pasado.

“Esa decisión ya la quería tomar desde el año pasado, estaba buscando y ya tengo la clínica donde lo voy a hacer y con toda la confianza ya me han recomendado. Es un tratamiento que no se puede hacer en cualquier lugar”, contó.

“Yo tengo mucha experiencia porque he cuidado mucho a mis sobrinos, he tenido responsabilidades desde muy chiquita y cambiaba pañales, sé muchísimo. Tengo 10 sobrinos y ya sé como es”, añadió la ‘chica selfie’.