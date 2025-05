Rosángela Espinoza reapareció en televisión como flamante competidora de “Esto es guerra”, y aprovechó su reaparición para hablar del tema más sonado de los últimos días: la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según dijo, no asistió al matrimonio porque la invitaron a pocos días de la celebración.

En su reaparición en “Esto es guerra”, Rosángela Espinoza explicó el motivo de su ausencia en la boda de sus compañeros. Para ella no fue correcto que la invitaran faltando pocos días para la ceremonia y asegura que le hicieron llegar su invitación de manera virtual.

“Me invitaron, pero tarde. Me invitaron, creo faltando una semana para la boda. Me envió (Said) una invitación virtual. No se trata de que me inviten a última hora y yo voy corriendo como Karen Dejo. Yo tengo dignidad”, reveló la popular ‘chica selfie’.

Como se recuerda, un seguidor de Rosángela Espinoza le preguntó en Instagram el motivo de su ausencia a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, a lo que ella decidió contestar que no pudo asistir porque tenía una operación programada en dicha fecha.

Por otro lado, ‘Rous’ también aprovechó el momento para criticar duramente los vestidos que utilizaron sus compañeras Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina en la boda de Alejandra y Said.

“Para ir con esos vestidos que fueron, mejor no voy. No me digan que el vestido de la Dejo estaba bonito, el de Melissa pensaba que estaba en un cuento de hadas y el de Onelia parecía un astronauta. Qué fatales chicas”, precisó la chica reality.