“Esto es Guerra” anunció que regresa a América Televisión el próximo lunes 21 de febrero para celebrar sus 10 años al aire. En el primer adelanto aparecen varios exintegrantes, entre ellos, Jazmín Pinedo, quien en algún momento también fue conductora del espacio.

En el video promocional se menciona la posibilidad de traer nuevamente a Rosángela Espinoza; sin embargo, la ‘Chinita’ lo descarta.

“Yo creo que sobre todo ella merece una segunda oportunidad”, dice Gino Pesaressi, pero Jazmín Pinedo rápidamente respondió: “No sé si ella merezca una oportunidad, traicionó al programa, rompió todas las reglas y además tengo entendido que ni siquiera puede entrar al canal, un poco difícil traerla”.

El comentario de Pinedo no fue tomado de la mejor forma por la popular ‘Chica Selfie’, quien utilizó su cuenta de Instagram para reaccionar al video promocional de EEG.

Espinoza le recordó a la exconductora de televisión que en algún momento ella se fue de América Televisión para iniciar una nueva etapa en Latina. “1: El burro hablando de orejas. Ya no te acuerdas... 2: Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando??”, se lee en su historia.

Asimismo, la modelo aseguró que no desea volver al reality de competencia. “3: No está difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4: ¿Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente. 5: Siempre estaré agradecida por la oportunidad”, agregó.

Finalmente, Rosángela Espinoza arremetió contra Jazmín Pinedo y le pidió a la producción de “Esto es Guerra” no tomar en cuenta a Jazmín Pinedo para la conducción del programa.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4. Cierro con esto. No pongan a la ‘China’ como conductora. No la quieren”, señaló Rosángela Espinoza causando sorpresa.

