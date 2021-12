Tras salir de “Esto es Guerra”, Rosángela Espinoza confesó que planea regresar a la televisión, pero lo que más llamó la atención fue que dijo que le gustaría volver a la pantalla chica como conductora de televisión y junto a Rodrigo González.

La modelo brindó una breve entrevista al programa “Amor y Fuego” y habló de sus próximos proyectos a corto plazo. La chica reality sorprendió al pedirle a Gigi Mitre poder reemplazarla en la conducción.

“Gigi, mira, te compro el pasaje. Déjame unos días con ‘Peluchín’, yo no quiero contrato, quiero por lo menos probar, estar al lado de “Peluchín”, rajar con él un ratito”, sostuvo la popular ‘Chica selfie’.

La exintegrante de “Esto es Guerra” también dejó en claro que no busca quitarle su puesto de trabajo a Gigi Mitre. “Yo estaré un día o dos días, no más, ya si quieres una semana. Yo no voy a ir con mi serrucho, yo sé que es tu puesto. (…) Será puro fuego porque yo no tengo pelos en la lengua”, sentenció.

Por otro lado, Rosángela Espinoza descartó que entre sus planes esté regresar al reality de América Televisión, aunque sí dejó abierta la posibilidad de seguir actuando en la serie “La Academia”.

“No descarto nada, pero el tema de la actuación sí me encantaría estar por ahí (La Academia), pero como chica reality ya le puse fin, estoy vetada”, señaló entre risas.

