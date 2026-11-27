Luego de que se revelara el estado civil de su actual pareja, el piloto Ricardo Sala Anchorena, de 47 años, la modelo peruana Rosángela Espinoza se pronunció en redes sociales para defender su relación y explicar que, al inicio de su romance, él le habría dicho que estaba en proceso de divorcio y que no tenía hijos, argumento que le permitió continuar el vínculo y ahora sentirse “feliz y en paz” con él.

Y es que ‘Magaly TV, la Firme’ reveló anoche que Sala Anchorena estaría casado desde 2018 con una mujer llamada Antonella Pella Rivadeneira, de 46 años, con quien incluso habría realizado un viaje por Europa hace tres meses, pese a que, en 2024, el aeronauta registró su retiro voluntario del hogar en Surco ante la Policía Nacional del Perú.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre su relación con Ricardo Sala?

En su comunicado, publicado antes de que se emitiera el reportaje completo en televisión, la modelo explicó que empezó a salir con Sala Anchorena porque este le aseguró que su matrimonio anterior ya había terminado y que no tenía hijos.

“Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos . Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo”, escribió sobre la relación que mantendría desde hace un mes.

Rosángela Espinoza y el piloto fueron vistos hace algunos días en un restaurante, donde habrían evidenciado su romance | Foto: Captura de Magaly TV

En la publicación, Espinoza señaló que su trabajo en televisión es público, pero recordó que su pareja no trabaja en el medio y que ambos tienen un empleo, así como una reputación que cuidar. Por ello, cuestionó que se expongan detalles de su vida íntima.

“Me parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar y se saquen conclusiones sobre mí”, agregó, al afirmar que solo ella decide cuándo contar aspectos de su vida personal.

Ricardo Sala seguiría casado, según documentos presentados en ‘Magaly TV’

Según los documentos presentados en el programa de espectáculos, Sala Anchorena sigue apareciendo como casado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Aunque el piloto dejó constancia de su retiro voluntario del hogar el 4 de enero de 2024, por incompatibilidad de caracteres, el informe mostró que continuó viajando con Pella Rivadeneira a Estados Unidos y Jamaica durante 2025, a Brasil a inicios de 2026 y a Europa entre el 23 de julio y el 6 de agosto de este año.

Ficha Reniec de Ricardo Sala donde figura como casado

Días antes de esta noticia, Espinoza había contado en ‘América Espectáculos’ que prefería mantener a su pareja fuera de la televisión y aseguró que no saldría con alguien que tuviera hijos.

Sin embargo, cuando los reporteros de Magaly Medina le preguntaron por los viajes del piloto con su esposa, evitó responder y señaló que su contrato con América TV no le permite dar declaraciones.

Finalmente, la modelo confirmó que continúa su relación con el piloto y pidió que no se hable más del asunto. “Ricardo es mi pareja, estoy feliz y en paz, y prefiero dejar el tema aquí. Les pido respeto para los dos”, concluyó.