Rossana Fernández Maldonado habló sobre su proceso de divorcio en conmovedor video

La actriz y conductora de televisión Rossana Fernández Maldonado se animó a hablar por primera vez en extenso sobre su proceso de divorcio.

Antes de bailar la noche del sábado, la ex conductora de "Fábrica de Sueños" explicó lo difícil que fue para ella volver a la independencia con dos hijas menores de edad.

"Me casé. Él me conoció actriz pero no sabía quién era yo. Nunca había visto 'Nubeluz' ni alguna novela mía. Tuvimos una primera hija y luego queríamos ya tener la otra. Me separé en febrero de 2017 y eso realmente es vivir un duelo. Es como vivir un duelo, que se te muera la idea de la familia feliz", indicó.

"La primera vez que mis hijas se fueron a pasar el día con su papá me puse a llorar. Fue muy difícil", añadió en "El artista del año".

Consultada sobre cómo hizo para superar de forma más llevadera la separación, Rossana Fernández Maldonado recordó que durante la conducción de "Fábrica de sueños" conoció a mujeres con problemas muchos más complicados que el suyo, lo cual la motivó a salir adelante.

"El año pasado yo estaba trabajando en un programa muy lindo y estar ahí te hace re pensar las cosas. Lo que pasé es duro pero hay mujeres que pasan cosas tan difíciles en nuestro país, que tienen niños enfermos, que no tienen qué comer. Y uno piensa 'yo soy una bendecida' . Mis respetos para todas esas mujeres que luchan cada día por llevar un plato de comido a sus hogares. Mi problema es chiquitito a su lado", afirmó.

Una publicación compartida por Rossana Fernández Maldonado (@rossana.fm) el 26 de May de 2018 a las 5:40 PDT

Por último, la ex figura de ATV dio cuenta que encuentra en su familia, amigos y Dios la fortaleza necesaria para seguir adelante y ser feliz junto a sus hijas.

"Creo que mis hijas merecen una mamá plena, feliz, segura y tranquila. O sea, nosotros sí podemos. A pesar de las dificultades, creo que esa fortaleza que te da Dios y tu confianza en ti misma puede ayudarte a seguir adelante", concluyó en el programa que conduce Gisela Valcárcel.