Rowell Urban y Kiara Franco unen sus voces en “Amantes” versión reparto.

El cantante cubano de reparto Rowell Urban y la salsera peruana Kiara Franco presentan su primera colaboración musical con “Amantes”, un conocido tema de reguetón que ahora llega en versión reparto. La producción fue realizada gracias a Befocus Music y RM Producciones, y estará disponible desde el jueves 10 de septiembre en las plataformas digitales, junto a un videoclip protagonizado por ambos artistas.

La nueva propuesta fusiona la salsa y el reparto bajo el estilo de Kiara Franco y Rowell Urban. La producción musical estuvo a cargo de Ernesto Losa, reconocido por contar con Discos de Oro y Platino certificados por la RIAA, junto al experimentado productor de reparto Ale-Pro.

“Amantes” llegará acompañada de un videoclip protagonizado por ambos artistas.

Kiara Franco celebró esta primera colaboración con Rowell Urban y destacó la conexión que lograron durante el proceso. La cantante viene ganando el respaldo del público con temas como “Confieso”, “Como yo nadie te ha amado” y “Amiga Mía”. “Estoy muy feliz con el apoyo del público cada fin de semana. Es la primera vez que colaboro con Rowell y hemos encontrado una buena química de trabajo”, comentó.

Por su parte, Rowell Urban suma esta producción a sus recientes éxitos como “Qué rico fue”, “Furia Repartera” y “Un Tin”, este último reconocido en 2026 con Discos de Oro y Platino de la RIAA. El artista cubano también resaltó la experiencia de trabajar junto a Kiara y aseguró estar satisfecho con el resultado de la canción.

Los artistas habían despertado la curiosidad de sus seguidores al compartir imágenes de sus encuentros y trabajos conjuntos en redes sociales, sin revelar inicialmente el motivo. Finalmente, confirmaron el lanzamiento de “Amantes” en versión reparto, disponible desde este jueves 10 de septiembre en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip podrá verse en sus canales oficiales.