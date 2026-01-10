Said Palao aprovecha viaje a Europa y se realiza trasplante capilar en Madrid

Durante sus vacaciones por Europa con su esposa Alejandra Baigorria, el chico ‘reality’ Said Palao sorprendió al revelar que se sometió a un trasplante capilar en un centro médico de Madrid, España.

En tanto, el chico ‘reality’ utilizó sus redes sociales para documentar el proceso, que incluyó una evaluación minuciosa de su cuero cabelludo y el diseño de una nueva línea frontal.

Así, como parte del protocolo médico necesario para la cirugía, Palao tuvo que raparse el cabello por completo, mostrando posteriormente el área receptora y la zona posterior utilizada como donante.

Said Palao se sometió a tratamiento capilar | Foto: Instagram (@saidpalao_fit)

Durante todo el procedimiento, el deportista contó con el respaldo de Baigorria, quien lo acompañó desde su ingreso a la sala de operaciones hasta la etapa de recuperación postoperatoria.

Según detalló el propio Palao en sus redes sociales, la intervención fue guiada paso a paso por especialistas, quienes le brindaron un reporte detallado del avance.

“Me fue marcando la línea frontal y explicándome paso a paso todo lo que me iban a hacer. Me dio un update completo del procedimiento, todo clarísimo”, relató en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, destacó el soporte emocional recibido por Alejandra durante su estancia en la clínica madrileña: “Mi amorcito siempre ayudándome y acompañándome en todo”.

Por otro lado, los resultados preliminares del trasplante comenzarán a ser visibles en un periodo aproximado de 10 días, aunque el proceso de crecimiento definitivo tomará varios meses.

Said Palao evidenció su tratamiento en redes sociales

“Ahora toca cuidarse y seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso. Muy agradecido con todo el equipo y con la decisión. Esto recién empieza y estoy feliz de compartirlo con todos ustedes”, concluyó.