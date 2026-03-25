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Hasta el momento, Said Palao no ha emitido un descargo oficial frente a estas acusaciones que vinculan su comportamiento en Colombia y Argentina con una presunta infidelidad reiterativa | Foto: Archivo GEC
Hasta el momento, Said Palao no ha emitido un descargo oficial frente a estas acusaciones que vinculan su comportamiento en Colombia y Argentina con una presunta infidelidad reiterativa | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Onelia Molina encendió la polémica tras revelar supuestos antecedentes de infidelidad por parte de Said Palao hacia Alejandra Baigorria, que habrían ocurrido en Colombia, poco antes de su recordado matrimonio.

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