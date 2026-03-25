Y es que, Molina sostuvo que el chico ‘reality’, junto a Mario Irivarren (expareja de Onelia), Patricio Parodi y Francho Sierralta, habría contratado damas de compañía en un inmueble alquilado.
“En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, afirmó Molina, sugiriendo que la evidencia de estos actos ya estaría circulando en círculos privados.
La situación ha generado una crisis de confianza en la empresaria, ya que Onelia reveló que Baigorria busca pruebas sobre la supuesta infidelidad de Palao en Argentina, donde también celebró con amigos en un yate y un club privado junto a modelos extranjeras.
“Ale está tan desesperada por pagar todo para que le digan. Me dijo: ‘Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea’”, reveló la integrante de "Esto es Guerra".
Asimismo, Molina indicó que, aunque ya conversó personalmente con la empresaria para advertirle sobre los hechos, cree que Baigorria habría optado por perdonar al deportista a pesar de las señales.
Hasta el momento, Said Palao no ha emitido un descargo oficial frente a estas acusaciones que vinculan su comportamiento en Colombia y Argentina con supuestas infidelidades reiterativas.
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Chuck Norris, ícono de artes marciales y cine de acción, conocido por 'El furor del dragón', 'Delta Force' y 'Walker, Texas Ranger', ha fallecido a los 86 años. Nacido en 1940 en Oklahoma, se formó en Corea en la Fuerza Aérea, abrió academias, fue campeón mundial de karate y trabajó con Bruce Lee. Hospitalizado de urgencia en Kauai por emergencia médica, su familia confirmó la noticia sin detallar causas.