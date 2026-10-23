El chico 'reality' estuvo involucrado en un accidente vehicular en Surco | Foto: Captura de Amor y Fuego (YouTube)
El chico 'reality' estuvo involucrado en un accidente vehicular en Surco | Foto: Captura de Amor y Fuego (YouTube)
Por Redacción EC

Durante la tarde de este viernes, el chico ‘reality’ Said Palao estuvo involucrado en un accidente de tránsito, luego de que una motocicleta con dos ocupantes a bordo impactara contra la parte delantera lateral de su camioneta, cerca de la cuadra 65 de República de Panamá, en Surco, de acuerdo a lo que manifestó.

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