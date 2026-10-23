Durante la tarde de este viernes, el chico ‘reality’ Said Palao estuvo involucrado en un accidente de tránsito, luego de que una motocicleta con dos ocupantes a bordo impactara contra la parte delantera lateral de su camioneta, cerca de la cuadra 65 de República de Panamá, en Surco, de acuerdo a lo que manifestó.

Según las imágenes difundidas por el programa “Amor y Fuego”, el choque ocurrió a la 1:25 p. m., afectando el sector de la rueda derecha del vehículo de Palao. Esto deformó el guardabarros, que terminó desprendiéndose, además de desalinear partes de la carrocería y dejar expuesto el revestimiento interno.

Por otro lado, la pareja que viajaba en la motocicleta fue atendida por Serenazgo de Surco. Al resultar ilesos, ambos se retiraron caminando sin brindar declaraciones. En las imágenes se observa además cómo agredieron a una reportera que les solicitó su testimonio.

Said Palao se pronuncia tras accidente de tránsito

Tras el incidente, el esposo de Alejandra Baigorria acudió a la comisaría del distrito para rendir su manifestación como parte del procedimiento correspondiente.

A su salida de la dependencia policial, Palao restó importancia al impacto y explicó brevemente lo sucedido antes de retirarse en su automóvil.

“No puedo declarar, pero todo bien. Tuvimos un pequeño accidente y ya. Estaba por entrar a almorzar y se cruzó la moto”, respondió el integrante de “Esto es Guerra”.

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Asimismo, el modelo descartó que hubiera personas heridas y evitó responsabilizar al conductor de la motocicleta. “No hay heridos, fue un pequeño accidente y ya está. Los chicos están bien y yo estoy bien y ya”, añadió.

Finalmente, tanto la camioneta como la moto involucrada fueron trasladadas a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Los ocupantes de la moto prefirieron no declarar respecto al accidente

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