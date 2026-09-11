Said Palao decidió responder a los comentarios que lo calificaban de “mantenido” por Alejandra Baigorria y expuso públicamente parte de su situación económica. El integrante de “Esto es guerra” entregó documentación al programa “Amor y Fuego” para respaldar sus ingresos y demostrar que cuenta con recursos propios.

De acuerdo con los documentos mostrados en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Palao percibiría una remuneración mensual de S/ 35,400 por su participación en “Esto es guerra”. Según la información difundida, el pago correspondería a una factura emitida a nombre de una empresa vinculada a la producción del reality.

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El deportista también habría entregado comprobantes de pago, transferencias, facturas y documentación relacionada con sus actividades económicas. Su intención, según explicó, era poner fin a las versiones que cuestionaban su capacidad para asumir determinados gastos personales y familiares.

Según documento brindado por Said Palao, recibe un sueldo mensual de más 35 mil soles de la productora de EEG. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

“Ya que se vienen difundiendo afirmaciones difamatorias, inexactas y alejadas de la realidad, cuento con comprobantes de pago, transferencias y facturas que respaldan todo. Pueden mostrar la documentación y los montos con total tranquilidad, siempre manejándola con criterio y recordando los nombres o datos de terceros, agencias y marcas con las que trabajo. Estoy siendo totalmente transparente, porque, como se dice, papelito manda”, sostuvo Said Palao en el mensaje enviado al espacio televisivo.

Cabe mencionar, que las críticas contra Said volvieron a surgir debido al reciente viaje que vienen realizando con su esposa a Japón. A ello se sumó el regalo que el también empresario le entregó a Alejandra Baigorria por su cumpleaños: una cartera de Christian Dior valorada en más de 6 mil dólares.

Ante esos cuestionamientos, Palao también presentó información relacionada con los gastos de su viaje. Según la documentación difundida, habría asumido aproximadamente US$ 2.235 en pasajes correspondientes a la ruta Madrid-Abu Dabi-Narita. Asimismo, mostró una reserva de hotel que figuraba como pagada a su nombre.

Alejandra Baigorria fue sorprendida por Said Palao con una lujosa cartera por su cumpleaños. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Cabe recordar que Said Palao ya había protagonizado momentos vinculados a importantes sumas de dinero en “Esto es guerra”. En junio de 2024, por ejemplo, ganó S/32 mil, tras superar a Patricio Parodi en una competencia del reality.