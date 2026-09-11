Said Palao mostró documentos que evidencian sus ingresos para responder a los cuestionamientos que surgieron tras su viaje a Japón con su esposa Alejandra Baigorria. (Foto: Captura de video / "EEG" - "Amor y Fuego")
Said Palao mostró documentos que evidencian sus ingresos para responder a los cuestionamientos que surgieron tras su viaje a Japón con su esposa Alejandra Baigorria. (Foto: Captura de video / "EEG" - "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Said Palao decidió responder a los comentarios que lo calificaban de “mantenido” por Alejandra Baigorria y expuso públicamente parte de su situación económica. El integrante de “Esto es guerra” entregó documentación al programa “Amor y Fuego” para respaldar sus ingresos y demostrar que cuenta con recursos propios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.