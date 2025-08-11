Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron este 2025 y confirmaron su deseo de formar una familia para el próximo año. En entrevista con “Más Espectáculos”, el chico reality contó detalles de la planificación familiar que tiene con su esposa.

En la entrevista, Said Palao aseguró que, junto a su esposa Alejandra Baigorria, tienen planeada la llegada de su primer bebé para el próximo año.

Según explicó, actualmente atraviesan una buena convivencia; sin embargo, todavía tienen varios proyectos personales y familiares que quieren lograr en lo que resta del año, para así dedicarse a su bebé en 2026.

Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su matrimonio para finales del mes de abril. (Foto: Captura de video)

El reportero de “Más Espectáculos” le preguntó a Said Palao si durante su último viaje con Alejandra Baigorria ya habían decidido tener un hijo, a lo que él respondió: “No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido”, dijo con firmeza.

“Vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo”, agregó el integrante de “Esto es guerra”.

Said Palao le dedica romántico mensaje a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el pasado sábado 26 de abril. Su matrimonio estuvo marcado por los hechos ocurridos durante la fiesta de celebración, donde hubo desde momentos románticos hasta polémicas que siguen sonando en la actualidad.