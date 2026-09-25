Said Palao se mostró contrariado y cambió de postura luego de haber expuesto públicamente parte de sus ingresos para responder a las críticas que recibió en redes sociales. El esposo de Alejandra Baigorria reconoció que se arrepiente de haber dado a conocer cuánto ganaba en “Esto es guerra”.

La controversia comenzó cuando algunos usuarios cuestionaron cómo Palao podía costear el viaje que realizó a Japón con Alejandra Baigorria y, especialmente, la cartera Dior que le regaló por su cumpleaños.

Para terminar con las especulaciones, Said Palao entregó al programa “Amor y Fuego” comprobantes, transferencias, facturas y otros documentos para demostrar que cuenta con ingresos propios. Entre ellos apareció una factura correspondiente a agosto de 2026 por su participación en “Esto es guerra”.

Said Palao reconoció que se arrepiente de haber dado a conocer cuánto ganaba en “Esto es guerra”. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Sin embargo, después de regresar al Perú tras sus vacaciones en Japón, el integrante de “Esto es guerra” reconoció ante las cámaras de “Amor y Fuego” que habría preferido mantener en reserva dicha información. “Nunca debí mandar nada, no sabía que iba a generar tanto revuelo”, manifestó.

Said también dio a entender que la exposición de sus ingresos habría tenido consecuencias económicas. “No puedo declarar, en serio. Ya con lo último el descuento ha sido grande”, comentó. No obstante, evitó explicar cuál fue el motivo exacto de esa reducción o precisar el monto que habría dejado de percibir.

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Como se recuerda, el documento mostrado por Said consignaba una base de S/30 mil, a la que se sumaba el IGV, alcanzando un total de S/35.400. Además, Palao mostró comprobantes relacionados con campañas publicitarias y explicó que sus ingresos también provienen de eventos y diferentes negocios.

Según documento brindado por Said Palao, recibe un sueldo mensual de más 35 mil soles de la productora de EEG.

De esta manera, el chico reality intentó demostrar que él también contaba con importantes ingresos económicos y que puede asumir sus propios gastos, además de los detalles que tiene con su esposa Alejandra Baigorria.