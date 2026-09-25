se mostró incómodo ante las nuevas preguntas en torno a la revelación de cuánto dinero percibe mensualmente. (Captura de video / "Esto es guerra")
se mostró incómodo ante las nuevas preguntas en torno a la revelación de cuánto dinero percibe mensualmente. (Captura de video / "Esto es guerra")
Por Redacción EC

Said Palao se mostró contrariado y cambió de postura luego de haber expuesto públicamente parte de sus ingresos para responder a las críticas que recibió en redes sociales. El esposo de Alejandra Baigorria reconoció que se arrepiente de haber dado a conocer cuánto ganaba en “Esto es guerra”.

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