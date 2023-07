El chico reality Said Palao reapareció en la escena pública para hablar sobre la posibilidad de casarse con Alejandra Baigorria este año. Al respecto, la pareja señaló que aún no tienen fecha de matrimonio, pero no descartan que pueda suceder este año.

“No hay fecha, eso va a depender, quizá es este año ¿quién sabe? o el que sigue, pero todo se da de forma espontánea”, manifestó Said Palao, quien fue respaldado por Alejandra Baigorria.

En otro momento de la conversación con la prensa, Alejandra Baigorria aseguró que le gustaría tener “la boda del año”, pero no considera televisarla, aunque de todas maneras compartirá los mejores momentos con los medios de comunicación.

Asimismo, hablaron sobre la posibilidad de agrandar la familia y tener un hijo, hecho que no descartaron, pero primero planean convivir y casarse.

“A mí me gustaría casarme primero”, aseguró Alejandra Baigrroria. “Hemos hecho un cuarto para Caetana (hija de Said Palao), yo la quiero un montón. Vamos a comprar bicicleta para salir a montar bicicleta, tenemos muchos planes familiares, bonitos y en el transcurso saldrá el matrimonio y quizá el Saidcito”, agregó.

Cabe señalar que Said Palao y Alejandra Baigorria fueron vistos en la reciente inauguración de la tienda Carducci de Lorelein Palao, hermana del chico reality. La ‘combatiente’ fue la madrina del local de su cuñada y le deseo muchos éxitos en su emprendimiento.

Alejandra Baigorria se encontraba en una enfrentamiento de conocimiento con Onelia Molina en ‘Esto es Guerra’ y fue consultada sobre el año en el que se fundó el club Alianza Lima, la empresaria al no adivinar la alternativa correcta atinó a decir “Soy de la U”. (Fuente: América TV)