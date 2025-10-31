El miércoles, ‘Esto es Guerra’ se detuvo brevemente cuando Said Palao sufrió un golpe en la rodilla durante un reto del programa, generando preocupación entre sus compañeros y la producción a días de la final.

Y es que, Palao se encontraba en una estructura tipo jaula, compitiendo en un reto que requería escalar y moverse dentro de ella. Sin embargo, según las imágenes, recibió un fuerte impacto inesperado, cayendo al piso del armazón, retorciéndose de dolor.

Ante el incidente, sus compañeros reaccionaron de inmediato. Gabriel Meneses fue el primero en auxiliarlo dentro de la jaula, mientras que Pancho Rodríguez, del equipo contrario, se le acercó para socorrerlo.

El chico reality fue impactado fuertemente en la rodilla durante un reto del programa.

Los conductores Katia Palma y Mathias Brivi expresaron su preocupación por Said, pues faltan pocos días para la final. “Esto afecta a todos, Mister G”, dijo Palma. “Esperemos que no sea nada fuerte y pueda competir en la semifinal” agregó.

Afortunadamente, tras recibir atención de sus compañeros, Said fue evaluado y según la producción, se trató de un golpe y no de una lesión grave, aunque la rodilla izquierda, clave para un deportista, fue la zona afectada.

Tras golpearse la rodilla, Said Palo se retorció de dolor dentro de la jaula | Foto: América TV

¿Said Palao tuvo un accidente previo?

Este incidente se suma a otro susto de salud reciente para Said Palao, ya que, a inicios de setiembre, junto a su esposa, Alejandra Baigorria vivió un momento de tensión en México, donde celebraban el cumpleaños de la empresaria peruana.

El viaje romántico se vio interrumpido por un inesperado accidente que llevó al chico reality a emergencias médicas tras sufrir un corte profundo en el rostro mientras practicaba básquet.

Said Palao sufre accidente en su viaje por México junto a Alejandra Baigorria.

“Bueno, chicos para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado jugado judo ni en Esto es Guerra ni en ningún lugar” , contó el deportista.

Baigorria, angustiada, acompañó a su esposo en la clínica y compartió: “Yo, la más nerviosa y asustada”. Aunque la herida fue grave, la atención médica estabilizó su situación, y Palao aseguró: “Pero ya estamos bien”.