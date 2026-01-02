Tras una tragedia en Suiza que dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos en un incendio durante las celebraciones de Año Nuevo, los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao expresaron preocupación por su bienestar al no tener noticias de la pareja durante varias horas.
El siniestro ocurrió en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, cuando un incendio provocó múltiples víctimas fatales y un fuerte estado de emergencia declarado por las autoridades suizas.
La inquietud entre los fanáticos de la empresaria y el chico reality creció debido a la ausencia de publicaciones en redes sociales durante el momento de la tragedia, lo que llevó a usuarios a escribir mensajes como “¿Están bien?” o “¿Están vivos?”, evidenciando la ansiedad de sus seguidores.
Para despejar los rumores, Said Palao confirmó a través de su cuenta de Instagram que tanto él como Alejandra y el hermano de ella, Sergio Baigorria, se encuentran “bien” y fuera de peligro, aclarando que no estuvieron en el local donde ocurrió el incendio.
“Para quienes nos han escrito… estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero”, escribió Palao, agradeciendo el cariño y preocupación de sus seguidores en medio de la emergencia internacional.
Tras su mensaje de tranquilidad, la pareja continuó con sus planes de viaje y se trasladó a Londres para seguir sus vacaciones, compartiendo más contenido con sus seguidores y mostrando que se encuentran en buen estado de salud tras el desconcierto inicial.
