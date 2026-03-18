Las revelaciones no se detienen. Esta noche, ‘Magaly TV, la Firme’ emitió la segunda parte de su informe especial sobre el polémico fin de semana que protagonizaron los chicos ‘reality’ Mario Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao, junto al empresario Francho Sierralta, en Argentina.

Tras la escandalosa fiesta inicial en un yate privado de dos pisos, marcada por el exceso de alcohol y la infidelidad confirmada de Mario Irivarren a Onelia Molina al besar a otra mujer, los ‘guerreros’ continuaron con la celebración al día siguiente. Todo esto ocurría mientras Alejandra Baigorria, esposa de Palao, se encontraba de viaje en Punta Cana.

En esta nueva entrega, se reveló que el sábado 14 el grupo se trasladó a un exclusivo club de campo a las afueras de Buenos Aires. En dicho lugar, los integrantes de ‘Esto es Guerra’ disfrutaron de una parrillada tradicional acompañada de abundantes bebidas alcohólicas y la compañía constante de modelos extranjeras, con quienes se les vio en actitudes de mucha confianza y acercamientos íntimos.

El momento más llamativo de la jornada ocurrió en la zona de la piscina, donde una de las invitadas fue captada acercándose a Said Palao de forma sugerente, llegando a tocarle la espalda con evidente familiaridad.

Aunque en esta ocasión las cámaras no captaron un beso explícito, el programa dejó entrever que los jóvenes habrían tenido encuentros mucho más privados, debido a que el recinto contaba con habitaciones acondicionadas para pernoctar.

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