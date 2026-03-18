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En las imágenes, los exchicos 'reality' continuaron su fin de semana de fiesta con mujeres, alcohol y fiesta | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
En las imágenes, los exchicos 'reality' continuaron su fin de semana de fiesta con mujeres, alcohol y fiesta | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Las revelaciones no se detienen. Esta noche, ‘Magaly TV, la Firme’ emitió la segunda parte de su informe especial sobre el polémico fin de semana que protagonizaron los chicos ‘reality’ Mario Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao, junto al empresario Francho Sierralta, en Argentina.

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