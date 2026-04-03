Ante la polémica que la señaló como ‘tercera en la discrodia’, la modelo respondió a Ric La Torre, quién se contactó con ella para conversar de lo sucedido, y sin mayores detalles marco distancia del escándalo.
En un primer momento señaló: “Si yo no hablo es porque no tengo nada que decir”, dejando entrever su intención de no involucrarse en la controversia.
Sin embargo, posteriormente decidió defenderse y negó cualquier vínculo con una supuesta infidelidad. “Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio”, afirmó.
Pese a sus declaraciones, la joven no negó haber estado presente en el lugar de los hechos, lo que mantiene las interrogantes sobre lo ocurrido durante la polémica fiesta en Argentina.
Las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina generaron fuertes repercusiones en la vida personal de los protagonistas. Mario Irivarren reconoció su error y ofreció disculpas públicas, mientras que su entonces pareja, Onelia Molina, decidió poner fin a la relación tras la polémica.
Por su parte, Said Palao pidió disculpas entre lágrimas a Alejandra Baigorria, y pese a que han sido vistos juntos tras el escándalo, no atravesarían un buen momento en su matrimonio.
Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.