Resumen

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Modelo argentina rompe su silencio y responde tras fiesta con chicos reality en Argentina. (Foto: Instagram / Said Palao . Mario Irivarren)
Modelo argentina rompe su silencio y responde tras fiesta con chicos reality en Argentina. (Foto: Instagram / Said Palao . Mario Irivarren)
Por Redacción EC

La polémica tras la fiesta en Argentina que involucró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi aún no termina. El programa “Magaly TV, la firme”, logró identificar a dos de las mujeres que estaban con los ‘guerreros’ y una de ellas decidió pronunciarse públicamente.

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