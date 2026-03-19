Nuevos detalles han salido a la luz sobre el reciente viaje de los integrantes de ‘Esto es Guerra’ (EEG), Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, a Argentina, donde pasaron dos días de fiesta junto a modelos extranjeras

Y es que, tras la difusión de imágenes de su fiesta en un yate privado, y luego en un club privado, ‘Magaly TV, La Firme’ identificó a las jóvenes que acompañaron al grupo, revelando el alto costo de las celebraciones, que incluyó bebidas, comida y otros lujos.

En las fiestas, los acompañó también su amigo, el empresario e ‘influencer’ Francho Sierralta, quien le fue infiel a su pareja, con quien se casó apenas en diciembre de 2025.

Los detalles de la fiesta en yate de Mario, Said y Patricio

De este modo, la investigación logró identificar a las jóvenes que aparecieron en los videos del polémico ‘ampay’, donde una de ellas incluso intercambió besos con Mario, provocando su ruptura con Onelia Molina.

Una de las jóvenes identificadas fue Pamela Vato, considerada la figura más constante del grupo, ya que estuvo con los ‘guerreros’ tanto en el paseo en yate como en la reunión posterior en la casa club, acompañándolos desde el apartamento que alquilaron.

Identificaron a las amigas argentinas de Said y Mario

La otra modelo sería Ximenina, cuya participación se limitó a la jornada en el ‘country’ (casa de campo). Ella misma confirmó su presencia en redes sociales, donde se le ve en bikini disfrutando junto a los ‘guerreros’.

Además de las identidades, se dieron a conocer las cifras detrás de la logística en Buenos Aires. El presupuesto total habría ascendido a 6.000 dólares, incluyendo los principales gastos en bebidas, alimentos y otros lujos.

Identifican a las amigas argentinas de Said y Mario

El alquiler del yate costó $ 2,000 por una jornada de ocho horas, sin incluir alimentos ni bebidas. A su vez, la estadía en el country consistió en el alquiler de una casa privada con piscina, utilizada para parrilladas y consumo de bebidas alcohólicas, donde estuvieron ocho modelos.

Hasta el momento, los implicados no han brindado mayores detalles sobre el financiamiento del viaje ni han profundizado en el vínculo exacto con las modelos identificadas.

Sin embargo, Alejandra Baigorria, esposa de Said, se pronunció en redes sociales, señalando que aún no está lista para tomar una decisión sobre su matrimonio ante las imágenes, ya que se encuentra emocionalmente bloqueada.

VIDEO RECOMENDADO: