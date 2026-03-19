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Los chicos 'reality' viajaron hasta Buenos Aires para pasar un fin de semana lleno de fiesta, excesos y alcohol acompañados por modelos extranjeros | (Foto: Redes sociales)
Los chicos 'reality' viajaron hasta Buenos Aires para pasar un fin de semana lleno de fiesta, excesos y alcohol acompañados por modelos extranjeros | (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el reciente viaje de los integrantes de ‘Esto es Guerra’ (EEG), Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, a Argentina, donde pasaron dos días de fiesta junto a modelos extranjeras

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