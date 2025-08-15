Ante las críticas que ‘Yo Soy’ viene recibiendo por comentarios de sus jurados, se suma al cuestionamiento, el cantante Salim Vera, vocalista de la banda, hoy llamada LBD, quien calificó al programa como un “perpetuador de mediocridad”.

Durante una entrevista con el ‘stream’ de YouTube ‘Café y Conversa’, el cantante criticó duramente al concurso de imitación, indicando que perjudica el crecimiento de la industria musical, pues “impide la originalidad”.

“Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante”, dijo, para luego explicar: “Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto”.

Tras ello, el examigo de Toño Jáuregui precisó: “Entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música”.