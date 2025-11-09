El cantante Salim Vera, conocido exvocalista de Libido, celebró uno de los días más importantes de su vida al casarse con su novia Claudia Sobenes, en una romántica ceremonia en la antigua Hacienda Huasacache, en Arequipa.

El matrimonio del cantante reunió a amigos y familiares del músico, quienes fueron testigos de un emotivo momento cuando el cantante esperaba en el altar a la mujer que se convirtió en su esposa.

Y es que, según videos de los presentes en el matrimonio, Salim Vera no pudo contener las lágrimas al ver a Claudia Sobenes caminando hacia el altar.

Salim Vera se casó y lloró de emoción al ver a su novia Claudia Sobenes llegar al altar. (Foto: Captura de video)

Por su parte, uno de los gestos simbólicos más llamativos de la boda fue que Claudia colocó una fotografía de la madre de Salim en el botonier del músico, una forma de tenerla presente en un día especial.

“Un destino que ahora comparto contigo con gratitud, con ternura y con la certeza de que mi vida encontró su lugar. Tú eres ese lugar, mi hogar, mi calma, mi alegría”, dijo el cantante durante sus votos matrimoniales.

Tras darse el “sí, acepto”, la celebración continuó con una gran fiesta en el salón principal de la hacienda, donde los recién casados abrieron el baile con “Enjoy the silence”, de Depeche Mode, dando inicio a un momento cargado de romanticismo.