La actriz Salma Hayek reveló las violentas formas que Harvey Weinstein empleó para intentar someterla sexualmente. Relató la forma en que el productor de Hollywood amenazó con romperle la rodilla.

En entrevista que sostuvo con Oprah Winfrey, en el teatro Apollo de Harlem, la actriz dijo que lo que vivió al lado de Weinstein la llevó a la depresión.

“Estaba deprimida, paranoica, vivía con miedo. Intenté salir, pero no podía”, dijo Hayek, de acuerdo con un recuento de la conversación publicado por el sitio de noticias Entertainment Tonight.



Dijo, además, que todo ocurrió durante el rodaje de "Frida", filme donde Harvey Weinstein le propuso actos sexuales a los que ella se opuso y eso casi le cuesta toda la película.

Posteriormente, Salma contó que en una oportunidad escuchó como Weinstein le decía a Julie Taymor, directora de la película, que él le rompería las rodillas.

La actriz relató que vivía con miedo y que intentó superar la situación, pero en ese momento no pudo.

"Cuando salió a la luz la información sobre Harvey, me avergoncé de no haber dicho nada. Me parecía que mi dolor era demasiado pequeño en comparación con el de otros", remarcó.

RESPUESTA DE WEINSTEIN

Como se recuerda el productor Harvey Weinstein respondió a las acusaciones de acoso sexual de la actriz mexicana asegurando que su relato "no es exacto" y que "no recuerda" haber presionado para que hiciera un desnudo.

"Todas las acusaciones de naturaleza sexual tal como han sido retratadas por Salma no son exactas y otras personas que fueron testigos de esos hechos tienen un recuerdo diferente de lo que pasó", dijo Weinstein en un comunicado enviado a diferentes medios.