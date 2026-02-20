Salsera Masiel Málaga niega ruptura sentimental con futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza

Resumen

La pareja hizo público su compromiso hace pocas semanas, manifestando en su momento el deseo mutuo de formar una familia y llegar al altar | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante de salsa Masiel Málaga y el futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza desmintieron, mediante una transmisión en vivo, los rumores sobre el fin de su relación, generados luego de que borraran sus fotos juntos en redes sociales.

