Salsera Masiel Málaga niega ruptura sentimental con futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza

La cantante de salsa Masiel Málaga y el futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza desmintieron, mediante una transmisión en vivo, los rumores sobre el fin de su relación, generados luego de que borraran sus fotos juntos en redes sociales.

El programa de espectáculos ‘Q’ Bochinche’ había deslizado la posibilidad de una separación luego de advertir que la artista no portaba su anillo de compromiso en presentaciones recientes.

Sin embargo, en redes sociales, ambos se mostraron unidos y cuestionaron que se determine el estado de un romance basándose exclusivamente en la actividad de sus perfiles en Internet.

“Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré” , manifestó la intérprete. Por su parte, Hinostroza intervino para precisar que el contenido no fue eliminado definitivamente: “Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, las hemos ocultado por un tema de seguridad” .

Por otro lado, Málaga restó importancia a las especulaciones. “O sea, si borramos algo, ¿depende nuestra relación? No hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco”, sentenció, reafirmando que su compromiso, anunciado el pasado 30 de enero tras un mes de relación, continúa vigente.

Durante la transmisión, Masiel subrayó que la base de su relación es una amistad larga, lo que podría confundir al público en el futuro si llegaran a separarse formalmente.

“ Si alguna vez terminamos, ni cuenta se van a dar, porque antes de ser novios hemos sido amigos y nunca vamos a dejar de serlo. Él está acá porque él puede seguir siendo mi amigo; si algún día terminamos, yo seguiré estando con él, así no sea una relación como tal”, explicó Málaga.

Cabe recordar que la pareja hizo público su compromiso hace pocas semanas, manifestando en su momento el deseo mutuo de formar una familia y llegar al altar.