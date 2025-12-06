El silencio de Samahara Lobatón en cuanto al fin de su relación con Bryan Torres ha terminado, pues la hija de Melissa Klug, visiblemente afectada y entre lágrimas, confirmó que la ruptura fue provocada por una grave falta de su expareja.

Y es que, Lobatón se presentó en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, y presentó pruebas que, según ella, revelan las verdaderas razones del quiebre. “Él traicionó y falló a su hogar, no solo a mí”, afirmó la ‘influencer’.

Sin embargo, el momento más revelador llegó con un audio donde se escucha a Samahara encarar directamente a Torres.

“¡¿Por qué me has hecho esto?! ¡ Por eso es que todos se siguen burlando de mí ! ¡¿Por qué?!“ , se le escucha increpar.

Así, frente a las especulaciones, Lobatón aprovechó la plataforma para defender su rol materno. “Puedo tener muchos errores, pero yo no soy una mala madre ni una mala mujer”, afirmó.

Samahara Lobatón se quiebra en 'Esta Noche'

La joven de 24 años compartió la profunda tristeza que le genera este quiebre, recordando que por su cumpleaños pidió "tener a su familia junta".

Y si bien, en un adelanto del programa se deja entrever que Bryan ingresaría al set, fue el mismo cantante quien negó su participación. “Me estuvieron contactando, pero no estaré presente en dicha edición”, dijo.

Bryan Torres descarta su participación en 'Esta Noche', donde Samhara Lobatón contará sobre su separación.

¿Cómo fue la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres?

El pasado lunes, Samahara anunció el fin de su romance con Bryan Torres, argumentando que este habría incumplido acuerdos que establecieron antes de su reconciliación.

Días después, Bryan respondió indicando que la ruptura había sido decisión suya, desmintiendo una infidelidad y sugiriendo un posible maltrato de Lobatón hacia su hija mayor de 11 años.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, señaló en el pronunciamiento.

