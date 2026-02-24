Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Samahara Lobatón aclara que no se ha reconciliado con Youna pese a beso en live de TikTok. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón dejo en claro que no busca retomar ninguna relación amorosa por el momento. Según dijo, no hay posibilidades de volver con el padre de su hija mayor, Youna, pese a que se han visto juntos en Estados Unidos e incluso se dieron un beso.

