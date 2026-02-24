Samahara Lobatóndejo en claro que no busca retomar ninguna relación amorosa por el momento. Según dijo, no hay posibilidades de volver con el padre de su hija mayor, Youna, pese a que se han visto juntos en Estados Unidos e incluso se dieron un beso.
En una reciente declaración, la hija de Melissa Klug aseguró que su viaje a Estados Unidos fue para que su hija pueda compartir tiempo con su padre, quien atraviesa una complicada situación de salud.
Además, aclaró que el beso que se dieron durante un live de TikTok fue parte de un reto propuesto por sus seguidores en la plataforma.
“Vine a Estados Unidos porque era un plan que teníamos para que Xianna pueda pasar unos días con su papá. ¿Qué sentí cuando me dio un beso? Vamos a aclarar algo, no fue un beso, sino un reto que se hizo en TikTok, pero me dio nervios”, señaló.
“Pero no hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos. Por Youna siento mucho cariño y empatía por lo que está pasando ahora”, agregó Samahara.
De esta manera, Samahara Lobatón dejo en claro que no planea retomar su relación con Youna, con quien asegura mantiene una relación de amistad. “Nuestra relación de amistad la tenemos desde hace muchos años y somos muy amigos”, precisó.