Samahara Lobatón se presentó en el programa ‘América Hoy’ el martes 5 de setiembre y se refirió sobre Jefferson Farfán, quien mantiene una disputa legal con Melissa Klug. La influencer indicó que pese a los problemas que tiene su madre con el exfutbolista, lo recuerda con mucho cariño.

“Yo lo adoro, él sabe que lo adoro. ¿Cómo no puedo querer a alguien con quien compartí 13 años de mi vida? (Las disputas legales que ha tenido con Melissa Klug) Es problema de ellos dos. Mi mamá habla todos los días con Youna y Youna y yo no nos hablamos para nada. Los problemas que ellos tengan… nunca me he metido, siempre he sido tercera”, dijo Samahara.

Por otro lado, Melissa Klug se ha mostrado en contra del romance que tiene su hija con Bryan Torres, amigo de la ‘Foquita’. Ante ello, Lobatón Klug dejó en claro que ella es responsable de sus decisiones.

“Lo que haga con mi vida es mi problema. Lo que yo estoy viviendo es algo mío (…). La que escoge soy yo (…). A mí muchas veces no me han gustado sus parejas y, sin embargo, siempre me he callado”, dijo la integrante de ‘La casa de Magaly’.