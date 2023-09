Durante el último capítulo de “La casa de Magaly”, la mediática Samahara Lobatón comparó a la presentadora de espectáculos Magaly Medina con el conductor de televisión Rodrigo González “Peluchín”.

La hija de Melissa Klug resaltó el trato negativo y las críticas que recibe por parte del presentador de Amor y fuego, quien, en comparación de Magaly Medina, no posee empatía dijo Lobatón.

“A mí Peluchín (Rodrigo González) me hace basura. ¡Basura! Así tengo la correa (hace gesto con sus dedos indicando la anchura). Es más, ni lo escucho, ni lo veo. Si quiere hablar de mí, que hable. Total no hay publicidad mala, me va a dar trabajo quiera o no quiera”, inició.

¿Qué opinión tiene Samahara Lobatón acerca de Magaly Medina?

Posteriormente, Samahara resaltó el trato “humano” que Magaly Medina le brindó a pesar de haberla criticado también por sus escándalos.

“Magaly (Medina) también me ha dado duro, pero ¿sabes qué? Magaly es más gente, siento que es más humana conmigo. Hay gente que dice que no, pero ella es más gente conmigo. La última vez que ella dijo que me había separado, me dijo: ‘Ya, quieres decir que eres un mujerón, créete que eres un mujerón ‘, me dijo”, finalizó.

¿Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón por críticas?

Las declaraciones de Lobatón se dieron en medio de una charla que tuvo con Gabriela Serpa y Alfredo Benavides acerca del “cargamontón” mediático que Fiorella Retiz mencionó haber tenido tras el amorío que tuvo con Aldo Miyashiro.

En esa conversación, la célebre influencer complementó también que a pesar de las críticas que recibe, su madre, Melissa Klug no interfiere o la defiende. “Mi mamá no se mete”, reveló.