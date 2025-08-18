Samahara Lobatón se presentó en “El valor de la verdad” y brindó detalles de su vida privada, incluyendo comentarios sobre Jefferson Farfán. Entre sus revelaciones, la hija de Melissa Klug contó cómo se enteró del romance que mantenía la ‘Foquita’ con la modelo Ivana Yturbe.

Según dijo, Yturbe le negó en más de una oportunidad que tenía algún vínculo sentimental con la ‘Foquita’; sin embargo, la verdad salió a la luz cuando vio a Ivana, en aquel entonces su amiga, manejando el Audi rojo del exfutbolista.

“Lo usó bastante tiempo, ahí fue donde empecé a sacar mi pluma. Ese carro yo ya lo conocía, no había pasado mucho tiempo desde que él y mi mamá se separaron”, relató Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón confesó que se peleó con Ivana Yturbe por culpa de Jefferson Farfán. (Foto: Captura de video)

Tras confirmar que el auto que manejaba Ivana Yturbe era de Jefferson Farfán, Samahara confrontó a su amiga y le pidió que le contara la verdad. En este momento, surgió una discusión entre ellas,

Según Lobatón, la decisión de mantener en secreto la relación con ‘Jefry’ no fue idea de Ivana, sino de Farfán, quien no quería que la noticia llegue a oídos de Melissa Klug, ya que el fin de su relación era muy reciente.

“Lo ocultó por él. (A pedido de él) Sí, porque él sabía que ella era mi mejor amiga y creo yo que por miedo a que mi mamá se entere, qué sé yo”, dijo Lobatón durante su participación en “El valor de la verdad”.

“Ella (Ivana Yturbe) era mi mejor amiga. Éramos uña y mugre, ambas maduramos, cada quien hizo su familia, hoy somos muy amigas, pero ya no tenemos la amistad que teníamos antes”, precisó Samahara.

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del programa “El valor de la verdad”; sin embargo, respondió con la verdad a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.