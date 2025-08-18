Samahara Lobatón se ha convertido en la noticia del último fin de semana tras su participación en “El valor de la verdad”. La joven influencer se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada, recordando episodios de su juventud y resaltó la labor de madre de Melissa Klug.

Durante su participación en el sillón rojo, Samahara Lobatón reveló que fue una joven muy rebelde y que incluso hizo cosas que no debía; sin embargo, destacó que nada de esto pasó a mayores porque siempre su madre estuvo detrás de ella.

En “El valor de la verdad”, Samahara Lobatón tuvo una peculiar forma de referirse a su madre, esto luego de confesar la forma en como la corrigió cuando ella probó una sustancia ilegal. “He probado, pero para eso estaba ‘Hitler’, mi mamá, ella te volteaba”, dijo.

Samahara Lobatón confiesa en "El valor de la verdad" que Melissa Klug la castigaba duramente. (Foto: Captura de video)

“Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresaba a la casa, por algo ha vivido tanto… Tiene la fuerza de un hombre”, resaltó Samahara Lobatón, indicando que su madre ponía mano dura en su crianza.

Al ser consultada si alguna vez respondió a las duras sanciones de Melissa Klug, Samahara resaltó: “Es tu mamá y no puedes responderle un golpe. Uno no puede levantarle la mano a su madre”.

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del “El valor de la verdad”; sin embargo, respondió de forma correcta a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.