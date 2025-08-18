Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba duramente en su juventud. (Foto: Instagram)
Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba duramente en su juventud. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

se ha convertido en la noticia del último fin de semana tras su participación en . La joven influencer se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada, recordando episodios de su juventud y resaltó la labor de madre de .

Durante su participación en el sillón rojo, Samahara Lobatón reveló que fue una joven muy rebelde y que incluso hizo cosas que no debía; sin embargo, destacó que nada de esto pasó a mayores porque siempre su madre estuvo detrás de ella.

LEE: Samahara Lobatón: Le suspenden cuenta de Instagram antes de su participación en ‘EVDV’

En “El valor de la verdad”, Samahara Lobatón tuvo una peculiar forma de referirse a su madre, esto luego de confesar la forma en como la corrigió cuando ella probó una sustancia ilegal. “He probado, pero para eso estaba ‘Hitler’, mi mamá, ella te volteaba”, dijo.

Samahara Lobatón confiesa en "El valor de la verdad" que Melissa Klug la castigaba duramente. (Foto: Captura de video)
Samahara Lobatón confiesa en "El valor de la verdad" que Melissa Klug la castigaba duramente. (Foto: Captura de video)

“Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresaba a la casa, por algo ha vivido tanto… Tiene la fuerza de un hombre, resaltó Samahara Lobatón, indicando que su madre ponía mano dura en su crianza.

Al ser consultada si alguna vez respondió a las duras sanciones de Melissa Klug, Samahara resaltó: “Es tu mamá y no puedes responderle un golpe. Uno no puede levantarle la mano a su madre”.

Samahara Lobatón confiesa en "El valor de la verdad" que Melissa Klug la castigaba duramente. (Foto: Captura de video)
Samahara Lobatón confiesa en "El valor de la verdad" que Melissa Klug la castigaba duramente. (Foto: Captura de video)
MÁS INFORMACIÓN: “Nadie nos calla”: Beto Ortiz desmiente sabotaje de Farfán y confirma participación de Samahara en “EVDV”

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del “El valor de la verdad”; sin embargo, respondió de forma correcta a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC