“Quieren quitarme a mis hijos”: Samahara denuncia supuestas irregularidades del Ministerio de la Mujer

Samahara Lobatón denunció al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por presuntas irregularidades en el manejo de un proceso de protección que involucra a sus hijos.

Y es que, según ha sostenido, la institución habría omitido pasos fundamentales y actuado bajo criterios mediáticos tras la denuncia por agresión interpuesta por su madre, Melissa Klug, contra Bryan Torres, su pareja.

¿Cuál es el procedimiento que Samahara denuncia?

Lobatón sostuvo que el MIMP inició un procedimiento por “desprotección infantil” sin realizar las verificaciones de campo correspondientes, detallando que no se han efectuado visitas domiciliarias, pericias psicológicas ni entrevistas con el personal de apoyo en su hogar.

“Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie. Ellos no tienen por qué pasar por este proceso, acá no hay una desprotección de mi parte hacia ellos”, sostuvo en el ‘streaming’ +QTV, de María Pía Copello.

En ese sentido, la hija de Melissa indicó anomalías en las notificaciones oficiales, asegurando que recibió documentos en horarios fuera de la jornada institucional.

“Se me notificó a las 11 de la noche, a una hora irregular, a esa hora ellos no trabajan. Eso es una irregularidad en mi caso”, afirmó tras reiterar que sus hijos cuentan con vivienda, alimentación, salud y educación garantizada, agregando que no fueron testigos de episodios de violencia y que viven en un entorno resguardado.

Según su postura, el Ministerio busca “saltarse la valla” para mostrar resultados ante la opinión pública. “Simplemente quieren saltarse la valla, colgarse la bandera y quitarme a mis hijos” , opinó.

¿Qué le respondió el Ministerio de la Mujer?

Ante estas declaraciones, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado oficial este martes 3 de febrero negando las acusaciones de Lobatón.

La entidad aseguró que la Unidad de Protección Especial (UPE) actuó bajo el marco de la ley y con el objetivo de proteger la integridad de los tres hijos menores que tiene Samahara.

“Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia”, señaló la institución.

El MIMP recalcó que su intervención se enfoca en la recuperación y el acceso a la justicia tanto de la madre como de sus hijos, rechazando cualquier vulneración a los protocolos administrativos establecidos para casos de presunta violencia familiar.