Youna se presentó en el programa de Magaly Medina para dejar entrever que su relación con Samahara Lobatón se terminó por un presunto caso de infidelidad. Ante ello, la hija de Melissa Klug se comunicó con la periodista para dar su descargo.

“La verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima, cuando no la tiene. Él acaso no se acuerda todo el daño que me ha hecho y cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca, porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres”, dijo la influencer.

Además, Lobatón negó las acusaciones de su expareja y aclaró que nunca ha sido desleal cuando ella tenía una relación con el padre de su hija.

“¿Cuántas veces él me sacó la vuelta? Cuando yo he hecho algo, lo he hecho soltera. Yo estoy soltera desde el domingo pasado”, agregó.

Youna acusa de Samahara de ser desleal

En la edición última edición de ‘Magaly tv: La firme’, Youna se enlazó con la periodista desde Estados Unidos, para revelar que el fin de su relación con Samahara Lobatón fue porque encontró conversaciones cariñosas entre ella y un hombre, de quien no reveló su nombre.

“Cada semana era una discusión con ella porque encontraba algo más y algo más con la misma persona (el tercero en discordia). Lo que vi más adelante sí era muy comprometedor y textos muy explícitos de parte de ella con sus amigas”, añadió.

Vale señalar que Magaly cuestionó si se trataría de un futbolista pues, según contó le había llegado información. Sin embargo, el barbero no quiso aceptar ni negar lo dicho por la conductora de espectáculos.