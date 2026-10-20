Samahara Lobatón volvió a hablar de su relación con Renato Rossini Jr., luego de que compartiera una fotografía suya dándose un beso. Durante una entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, la influencer sorprendió al evitar afirmar que está enamorada del modelo, aunque dejó en claro que siente un cariño especial por él.

La hija de Melissa Klug explicó que prefiere tomarse las cosas con calma y permitir que su relación avance naturalmente. “Tenemos muy buena relación... estamos intentando llegar a un buen puerto”, manifestó durante su conversación con Magaly Medina, dejando abierta la posibilidad de construir un futuro juntos.

Al ser consultada directamente sobre sus sentimientos hacia Rossini Jr., Samahara respondió con sinceridad. “Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí lo quiero. Es una persona muy bonita en mi vida”, expresó, destacando la conexión que mantiene con el joven actor.

Samahara Lobatón aseguró que Renato Rossini Jr. la trata muy bien y destacó sus cualidades. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")

Asimismo, Lobatón reconoció que sus anteriores experiencias sentimentales fueron complicadas, por lo que ahora busca una relación diferente. “He decidido que me amen como me merezco. He pasado por mucho, mis relaciones han sido muy tóxicas”, sostuvo.

Samahara Lobatón defiende a Renato Rossini Jr.

Durante la entrevista, Magaly Medina cuestionó la personalidad del modelo y comentó que le parecía un joven algo “hueco”. Sin embargo, Samahara no dudó en defenderlo y resaltó su inteligencia, educación y formación profesional, rechazando tajantemente las apreciaciones de la conductora.

“Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria”, respondió la influencer, quien incluso invitó a Medina a conversar personalmente con Rossini Jr. para conocerlo mejor y sacar sus propias conclusiones.

Samahara Lobatón desmiente que Renato Rossini Jr. sea 'hueco'. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")

Cabe recordar que hace pocos días la influencer compartió fotografías en Instagram, donde apareció besándose con el actor. La publicación estuvo acompañada del mensaje “Los realities sí te dejan cosas bonitas”, haciendo referencia al vínculo que desarrollaron durante su participación en “El Sultanato”.