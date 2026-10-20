Samahara Lobatón aseguró que Renato Rossini Jr. la trata muy bien y destacó sus cualidades. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Samahara Lobatón aseguró que Renato Rossini Jr. la trata muy bien y destacó sus cualidades. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Por Redacción EC

Samahara Lobatón volvió a hablar de su relación con Renato Rossini Jr., luego de que compartiera una fotografía suya dándose un beso. Durante una entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, la influencer sorprendió al evitar afirmar que está enamorada del modelo, aunque dejó en claro que siente un cariño especial por él.

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