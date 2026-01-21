Samahara Lobatón genera controversia al vender su Instagram y TikTok por miles de soles

La influencer Samahara Lobatón volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras conocerse que puso en venta sus redes sociales, una decisión que ha generado controversia en el mundo del espectáculo. Según reveló el programa Amor y fuego, la hija de Melissa Klug ofreció su cuenta de Instagram por S/13.000, mientras que su perfil de TikTok estaría disponible por S/3.000 menos.

La información se hizo pública luego de que el espacio televisivo difundiera una historia publicada recientemente por Lobatón, en la que buscaba personas “realmente interesadas” en adquirir sus cuentas. La influencer precisó que su perfil de Instagram cuenta con aproximadamente 78 mil seguidores, mientras que en TikTok alcanza los 83 mil, cifras que llamaron la atención de los conductores del programa.

La decisión de vender sus redes sociales se produce en un momento especialmente sensible para Samahara Lobatón. En días recientes, la influencer fue protagonista de un video en el que aparece siendo agredida por su expareja Bryan Torres. Pese a la difusión de las imágenes, la joven optó por no presentar una denuncia formal, lo que también ha generado opiniones encontradas en redes sociales y entre figuras del espectáculo.

Durante la emisión de Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron duramente la medida adoptada por la influencer. Mitre señaló que la venta de una cuenta personal resulta contradictoria, ya que los seguidores se vinculan con la persona y no con un administrador externo. “La gente te sigue a ti y, ¿tú les sacas la vuelta? Porque ya no serás tú la que publica” , expresó la conductora, poniendo en duda el valor real de una cuenta sin su dueña original.

Rodrigo González, por su parte, consideró que este tipo de prácticas despersonaliza la relación entre el influencer y su audiencia, lo que podría interpretarse como una falta de respeto hacia quienes siguen el contenido por afinidad personal. Ambos coincidieron en que el atractivo de las redes sociales radica en la identidad de quien las gestiona.

En el mismo espacio televisivo, los conductores recordaron otras polémicas protagonizadas por Samahara Lobatón en el pasado. González mencionó un episodio en el que la influencer fue criticada por ofrecer cachorros a través de sus redes sociales, mientras que Gigi Mitre cuestionó su preparación académica, haciendo referencia a anuncios previos sobre supuestos estudios en el extranjero.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR