Escuchar
(2 min)
Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por poner precio a sus cuentas digitales. (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por poner precio a sus cuentas digitales. (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por poner precio a sus cuentas digitales. (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)
Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por poner precio a sus cuentas digitales. (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)
Por Redacción EC

La influencer Samahara Lobatón volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras conocerse que puso en venta sus redes sociales, una decisión que ha generado controversia en el mundo del espectáculo. Según reveló el programa Amor y fuego, la hija de Melissa Klug ofreció su cuenta de Instagram por S/13.000, mientras que su perfil de TikTok estaría disponible por S/3.000 menos.

Samahara Lobatón genera controversia al vender su Instagram y TikTok por miles de soles
Farándula

Samahara Lobatón genera controversia al vender su Instagram y TikTok por miles de soles

“No estoy embarazada”: Yahaira Plasencia responde a rumores en redes sociales
Farándula

“No estoy embarazada”: Yahaira Plasencia responde a rumores en redes sociales

Bryan Torres vuelve a los escenarios con Barrio Fino tras agresiones contra Samahara Lobatón
Farándula

Bryan Torres vuelve a los escenarios con Barrio Fino tras agresiones contra Samahara Lobatón

“No le suma”: Leslie Shaw critica participación de Christian Cueva en conciertos de Pamela Franco
Farándula

“No le suma”: Leslie Shaw critica participación de Christian Cueva en conciertos de Pamela Franco