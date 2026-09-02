Samahara Lobatón volvió a hablar de Youna y esta vez lo hizo sin filtros. Tras los constantes enfrentamientos que ambos protagonizaron durante ‘La Prisión de Destino 2’, la influencer realizó una profunda reflexión sobre la relación que mantuvo con el padre de su primera hija.

Durante su conversación en ‘Magaly TV La Firme’, Samahara reconoció que actualmente existe resentimiento por parte de Youna, aunque aseguró que ella no siente lo mismo. Además, admitió que pudo haberse confundido al retomar el vínculo con él en una etapa complicada para ambos.

“Él tiene mucho resentimiento, pero yo no hacia él... sigue siendo un niño, no ha madurado, no ha cambiado, me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado?...”, expresó.

Samahara Lobatón descarta volver con Youna, pero admite que nunca dejará de quererlo. Foto: Captura de video/Magaly TV La Firme

¿Por qué Samahara volvió a acercarse a Youna?

La influencer explicó que el acercamiento ocurrió mientras ambos atravesaban situaciones personales difíciles. Youna acababa de recibir un diagnóstico de cáncer, mientras que Samahara se encontraba saliendo de las agresiones que había vivido con Bryan.

“En verdad fue un momento vulnerable para ambos, a él recién le detectaban cáncer y yo salía de las agresiones que había vivido con Bryan, entonces creo que en esos meses ambos fuimos soporte”, señaló.

Según Samahara, aquella situación hizo que ambos encontraran apoyo mutuo durante un periodo especialmente complicado.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, consideró que Youna recuperó seguridad y volvió a mostrar su verdadera personalidad.

Samahara todavía quiere a Youna, pero no volvería con él

A pesar de sus fuertes declaraciones y de los conflictos que han protagonizado, Samahara dejó claro que todavía siente cariño por Youna.

“Claramente al pasar el tiempo él volvió a florecer, ya se siente seguro con su enfermedad y volvió a florecer su verdadero yo y está bien, es válido, no voy a dejar de quererlo nunca, es el papá de mi hija”, manifestó.

Samahara Lobatón recuerda su relación con Youna y admite: “Me confundí”. Foto: Instagram

No obstante, ese cariño no significa que exista intención de retomar la relación. Ante la posibilidad de una reconciliación, Samahara fue contundente:

“Yo no jugué con nadie, yo le dejé bien claro que yo no iba a volver con él”, afirmó.

Samahara quiere dejar atrás los enfrentamientos

Después de los problemas que ha protagonizado tanto con Youna como con Bryan, la influencer aseguró que su principal deseo es poder mantener una relación cordial con ambos.

“Lo que yo sí espero es llevarme bien con ambos (Youna y Bryan)”, sostuvo.

Samahara también reconoció que continúa intentando llevarse bien con Youna, pese a las dificultades que han atravesado. “Yo sigo queriendo llevarme bien con él (Youna), ¿tú crees que me gusta?”, añadió.

De esta manera, la influencer busca marcar distancia de una eventual reconciliación amorosa, pero sin romper completamente el vínculo con Youna, a quien seguirá considerando una persona importante por ser el padre de su primera hija.

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