Samahara Lobatón recuerda su relación con Youna y admite: “Me confundí”. Foto: Instagram
Samahara Lobatón recuerda su relación con Youna y admite: “Me confundí”. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Samahara Lobatón volvió a hablar de Youna y esta vez lo hizo sin filtros. Tras los constantes enfrentamientos que ambos protagonizaron durante ‘La Prisión de Destino 2’, la influencer realizó una profunda reflexión sobre la relación que mantuvo con el padre de su primera hija.

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