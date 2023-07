Samahara Lobatón destruyó todo rumor de pelea con Melissa Klug al dedicarle un tierno mensaje lleno de elogios en el que le agradecía por haber sido una excelente madre y haberla apoyado siempre que lo necesitó.

Si bien el mensaje llega después de que la influencer confirmó que se encuentra saliendo con Bryan Torres y que no fuese la autora del texto que dedicó a la empresaria, sí la etiquetó junto a un emoji de corazón.

“Casa año que pasa, empiezo a ver, lo tanto que te has sacrificado y lo mucho que me has dado”, inicia el dulce texto que compartió la ahora ex pareja de Youna.

“Quiero que sepas que todo te lo debo todo a ti, tú me hiciste la persona que soy hoy, quiero que sepas que te amo, te amo más de lo que piensas”, prosiguió agradeciendo por todo lo que ha logrado hasta el momento, pues nada hubiese sido posible sin ella.

“Siempre dices lo afortunadas que somos, pero yo soy la afortunada, tú podrías estar bendecida conmigo, pero yo soy la que estoy bendecida en llamarte mamá”, finalizó.