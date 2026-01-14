Ministerio de la Mujer emprende acciones por ataque de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Por ello, personal del Programa Nacional Warmi Ñan, identificable por sus uniformes oficiales, se apersonó a la vivienda de Lobatón, ubicada en el distrito de Surco, para brindar asistencia legal y psicológica inicial, reportó ‘Amor y Fuego’.
A su vez, mediante un comunicado oficial, el MIMP ratificó su postura frente a los hechos. “Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, colocaron en cuenta oficial de X.
Los hechos habrían ocurrido hace algunas semanas, tras reclamos de Lobatón a Torres por una supuesta infidelidad, evidenciada en mensajes e imágenes halladas en su celular.
Así, la situación, que comenzó con un intercambio verbal, escaló cuando Bryan presuntamente agredió físicamente a Samahara, arrojándola sobre la cama y golpeándola con diversos impactos en su cuerpo.
#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el… pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg