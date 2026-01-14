Ministerio de la Mujer emprende acciones por ataque de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Este martes, el Ministerio de la Mujer (MIMP) activó sus protocolos de protección en beneficio de Samahara Lobatón, tras la brutal agresión que habría recibido por parte de su pareja, el cantante Bryan Torres.

Por ello, personal del Programa Nacional Warmi Ñan, identificable por sus uniformes oficiales, se apersonó a la vivienda de Lobatón, ubicada en el distrito de Surco, para brindar asistencia legal y psicológica inicial, reportó ‘Amor y Fuego’.

A su vez, mediante un comunicado oficial, el MIMP ratificó su postura frente a los hechos. “Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, colocaron en cuenta oficial de X.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por tentativa de feminicidio contra Samahara Lobatón

Tras conocer la presunta agresión que su hija, la empresaria Melissa Klug presentó una denuncia contra el cantante de Barrio Fino por tentativa de feminicidio, pidiendo cárcel para él.

“Ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado. Él tiene madre, hijas y hermanas", dijo Melissa.

Además, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Klug manifestó su indignación: “Él ha intentado matar a mi hija”.

¿Cómo habría sucedido la agresión?

Los hechos habrían ocurrido hace algunas semanas, tras reclamos de Lobatón a Torres por una supuesta infidelidad, evidenciada en mensajes e imágenes halladas en su celular.

Así, la situación, que comenzó con un intercambio verbal, escaló cuando Bryan presuntamente agredió físicamente a Samahara, arrojándola sobre la cama y golpeándola con diversos impactos en su cuerpo.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el… pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026

Las imágenes también muestran al cantante intentando asfixiar a la joven con una almohada y sábana, para luego tratar de golpearla con un electrodoméstico.

Pese a la gravedad de los testimonios, Klug señaló con preocupación que Samahara presenta resistencia para recibir el apoyo necesario. “Ella no quiere ayuda, cuando una persona no quiere”, manifestó.

Denuncia de Melissa Klug a Bryan Torres

Padre de Samahara Lobatón se pronuncia tras agresión de Bryan Torres

Finalmente, Abel Lobatón, padre de la joven también se ha pronunciado en redes sociales, indicando haber sentido “enojo e impotencia” y que tomaron “las acciones necesarias” para el caso.

“Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”, sostuvo.

Comunicado de Abel Lobatón