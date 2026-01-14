Ministerio de la Mujer emprende acciones por ataque de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Escuchar
Este martes, el Ministerio de la Mujer (MIMP) activó sus protocolos de protección en beneficio de Samahara Lobatón, tras la brutal agresión que habría recibido por parte de su pareja, el cantante Bryan Torres.

