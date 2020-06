Desde que se animó a confirmar que está embarazada, Samahara Lobatón viene revelando diversos detalles de su estado a sus seguidores de Instagram. Ahora, la hija de Melissa Klug sorprendió al mostrar su ‘pancita’.

A través de un video que compartió a en sus Stories, la joven compartió un video en el que se deja ver ver su abultado vientre mientras se graba frente al espejo. Como se recuerda, Samahara contó que ya tiene 17 semanas de embarazo.

“Para todas las que están muriendo por ver mi barriguita, ahí está. Esta es y está literalmente grandaza”, se escucha decir a Samaha Lobatón quien aparece en las imágenes con el polo levantado mientras se toca el vientre.

Samahara Lobatón muestra por primera vez su ‘pancita’ de embarazada. (Video: Instagram)

Fue el pasado viernes que Samahara Lobatón confirmó su embarazo - fruto de su relación con su novio Youna- con un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, el cual acompañó de una fotografía de la ecografía de su bebé.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien (...) No hay porque esconderlo más ES UNA BENDICIÓN”, escribió al dar a conocer la noticia.

Por su parte, Youna, la pareja de Samahara Lobatón, también compartió la ecografía de su bebé a través de las redes sociales y envió un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa que le toca vivir, ahora que se convertirá en padre por primera vez.

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

